نشوب حريق بفرع أحد البنوك بالعاشر من رمضان

نشب حريق محدود بفرع أحد البنوك بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير تأمين الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمقر فرع البنك بمدينة العاشر من رمضان.

وتبين نشوب الحريق بالدور الثالث بالبنك “الأرشيف”، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر، برئاسة المقدم هيثم شحاتة، رئيس الحماية المدنية بالعاشر، بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وجار السيطرة على النيران قبل امتدادها للمبانٍ المجاورة.

المصدر : مصر ناين