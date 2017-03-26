موقع إسرائيلى الأردن رفضت تغطية وسائل إعلام إسرائيلية للقمة العربية

كشف موقع “ماكور” الالكيان الصهيونى ى النقاب عن رفض المملكة الأردنية الهاشمية السماح لوسائل إعلام الكيان الصهيونى ية بتغطية مؤتمر القمة العربية فى دورتها التى ستعقد الأربعاء المقبل فى العاصمة عمان.

واصدر الموقع إن عدة وسائل إعلام الكيان الصهيونى ية تقدمت بطلبات رسمية للنظام الأردنية التى ترتبط بينها وبين الكيان الصهيونى اتفاقية سلام بالسفر وتغطية القمة وإجراء لقاءات مع الوفود التى ستحضر القمة، لكن الطلب قوبل بالرفض التام.

وشوف الموقع أنه من المتوقع أن يعرض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مبادرة سلام جديدة خلال القمة العربية، موضحة أن المبادرة الجديدة هى محاولة من جهة أبو مازن لإعادة تأهيل حل الدولتين ووضعه فى مركز النقاش السنة والدبلوماسى كخيار رائد.

المصدر : مصر ناين