سهير المرشدى تتحدث عن كرم مطاوع الإنسان فى ندوة فارس المسرح العربى

تشارك الفنانة سهير المرشدى فى الندوة الرئيسية بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يوم 2 أبريل، لتقدم شهادتها عن الفنان الراحل كرم مطاوع الذى تزوجته وأنجبت منه ابنتها الفنانة حنان مطاوع.

الفنانة سهير المرشدى ستتحدث عن كرم مطاوع الإنسان وعلاقتها به قبل زواجهما وأثناء وبعد انفصالهما لفترة، كما ستحضر الندوة ابنته الفنانة حنان مطاوع التى ستتحدث عن والدها أيضا.

الندوة من أهم وأكبر الندوات بالمهرجان وتحمل عنوان (فارس المسرح العربى) وسوف تتضمن أوراقا علمية وشهادات شخصية وسيديرها الناقد المسرحى محمد الروبى، رئيس تحرير جريدة مسرحنا فهو المنسق السنة لهذه الندوة ومديرها وسيشارك بها الأستاذ الدكتور حسن عطية الذى سيتحدث عن أهم الملامح الفنية لأعمال مطاوع والتى توجته فارسا للمسرح العربى، وكذلك الأستاذ الدكتور عمرو دواره الذى سيتحدث عن كواليس عمله مع كرم مطاوع باعتباره مساعده الأول الذى شاركه فى العديد من الأعمال، وكذلك سيتحدث الأستاذ الدكتور أشرف زكى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية عن كرم مطاوع الأستاذ ملقيا الدور على أهم خصائص منهجه العلمى.

المصدر : مصر ناين