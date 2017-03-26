بالصور محافظ سوهاج يكرام رائدات العمل الاجتماعى فى احتفالية المرأة

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم الأحد، الاحتفال باليوم العالمى للمرأة والذى تنظمه جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بسوهاج تحت شعار “المرأة فى الصعيد طاقات وتحديات”، حيث تم تكريم الرائدات فى العمل الاجتماعى والسنة بالمحافظة باهداء الدروع لهم.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ عبلة الهوارى عضو مجلس النواب واستشارى المجلس القومى للمرأة، والدكتورة نانسى نعيم مديرة احدى الشركات لاعمال البيئة وتدوير المخلفات والدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومى للمرأة بسوهاج ، وشيماء النجار صاحبة مشروع تطريز يدوى ، وامورة البدرى مدربة حرفة النول، والدكتورة عايدة محى الدين أول عميدة لكليات العلوم سنة 2007 على مستوى الجمهورية وأسرة الراحلة روحية بكير، أول سيدة بالصعيد تصبح عضوة بمجلس الشعب وتسلمت ابنتها درع التكريم.

واصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، إنه يشجع العمل الجماعى من خلال جمعيات المجتمع المدنى ، مضيفًا أن المرأة اليوم أساس وعصب الاسرة وقامت بالعديد من النجاحات فى شتى المجالات بالمحافظة ويعد تكريمهم لما حققوه من نجاحات فى مجالات عديدة فى محافظة سوهاج ، مشيرًا إلى أنه قرر إقامة ورش عمل للرائدات الريفيات مع منظمات المجتمع المدنى وكذلك اقامة سلسلة من التدريبات فى مجال الصحة.

حضر الاحتفال أعداد من وكلاء الوزارة بالمحافظة ، وعلى مبارك رئيس مجلس ادارة جمعية تحسين اوضاع المراة والطفل بسوهاج وأيمن صادق مدير هيئة بلان الدولية وناسى المصرى المدير التنفيذى لجمعية تحسين اوضاع المرأة والطفل بسوهاج واعضاء المجلس القومى للمرأة.