ضبط عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في المنوفية

شنت اليوم مديرية تأمين المنوفية، حملة مكبرة لاستهدف الخارجين عن القانون بمركز الشهداء برئاسة الرائد محمد عبد المعبود رئيس مباحث الشهداء وتحت إشراف اللواء خالد ابو الفتوح مدير تأمين المنوفية، العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية .

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من ، محمد. ح 31 سنةا ومقيم بقرية سرسموس وبحوزتة سلاح أبيض سكين ، محمد .م. 30سنةا ومقيم بقرية سرسنا وبحوزتة سلاح أبيض سكين ، احمد ع.م 19 سنةا ومقيم بقرية ميت شهالة وبحوزتة 7 تذكرة هروين، 250 جنية ، هاتف محمول، ايمن ع.ر. 28 سنةا ومقيم بقرية كفر الجمالة بمركز الشهداء وبحوزتة، 19 قطعة حشيش ، 60جنيه ،هاتف محمول ومطواة ،ابراهيم .خ.ص مقيم بقرية سرسموس وبحوزته سلاح نارى وفرد خرطوش ،محمد.ع.د. 40 سنةا بائع متجول ومقيم بقرية سرسنا وبحوزتة 52 قرص مخدر، ومقص، هاتف محمول .

كما تم ضبط محمد.ر. و مقيم بقرية كفر الجمالة وبحوزتة 13 قطعة حشيش ،هاتف محمول ،مطواة، عبدالسلام .م. 40 سنةا ومقيم بقرية كفر الجمالة وبحوزتة سلاح نارى ،13 قطعة حشيش ،عماد .ع.ع 45 سنة مقيم بالشهداء وبحوزته 390 قرص برشام ،منشطات جنسية ،هاتف محمول ،احمد.م 28 سنةا عاطل ومقيم بقرية كفر الجمالة وبحوزته 22قطعة حشيش ، هاتف محمول وتم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين