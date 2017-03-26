مميش عبور سفن لقناة السويس بحمولات مليون طن خلال

اصدر الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة فى قناة السويس شهدت تصاعدًا فى حمولات وأعداد السفن العابرة لقناة السويس، خلال اليوم الأحد وأمس السبت، بعبور 106 سفينة بإجمالى حمولات 6.4 مليون طن، وبلغ أعداد السفن العابرة من الشمال 59 سفينة بإجمالى حمولات 3.7 مليون طن خلال اليومين، فيما بلغ السفن القادمة من الجنوب 47 سفينة بإجمالى حمولات 2.7 مليون طن.

وأكد مميش، فى بيان له اليوم، على قدرة قناة السويس على استقبال السفن العملاقة من كافة الأنواع، والتسنةل مع كافة المستجدات فى حركة التجارة العالمية وصناعة النقل البحري، لاسيماً بعد أعمال التطوير الذى شهدتها القناة من خلال مشروع قناة السويس الجديدة.

وكانت القناة قد استقبلت أمس، السبت، واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم ضمن قافلة الجنوب، وهى سفينة الحاويات الدنماركية MARIBO MAERSK بحمولة 200ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا، بينما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة ELEONORA MAERSK كأكبر سفينة تعبر القناة من اتجاه الشمال، بحمولة 173 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان .

وجاءت سفينة الحاويات الدنماركية MERETE MAERSK كأكبر سفينة تعبر من اتجاه الشمال خلال اليوم الأحد، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة، فيما كانت سفينة الحاويات OOCL MALAYSIA التى ترفع علم هونج كونج، أكبر سفينة تعبر القناة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد بحمولة 148 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

المصدر : مصر ناين