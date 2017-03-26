صور مسربة جديدة تكشف بعض اللقطات الحية لهاتف جلاكسى S بلس

من المنتظر أن يتم الكشف عن هاتف جلاكسى S8+ فى غضون أيام قليلة، جنبا إلى جنب هاتف جلاكسى S8، حيث من المنتظر أن يتم الكشف عنهما يوم الأربعاء المقبل 29 مارس، ومع اقتراب هذا الموعد بدأت العديد من التسريبات فى الظهور، والتى كان أحدثها مجموعة من الصور الحية الجديدة التى تظهر هاتف جلاكسى S8 بلس بينما يتم استخدامه داخل سيارة.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فتكشف الصور عن قفل الشاشة وصفحة الإعدادات والكاميرا ومتصفح الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم فى وقت سابق تسريب بعض الملحقات الخاصة للهاتف شبه “الكوفر الخلفى” وغطاء لوحة المفاتيح، وتشمل الملحقات الأخرى المسربة غطاء السيليكون وغطاء واضح وحامى الشاشة.

يذكر أنه فى وقت سابق كشفت بعض التقارير عن إعلان مطبوع جديد وضح الشكل الأمامى والخلفى لهاتف سامسونج الجديد جلاكسى S8، حيث تم نشر هذا الإعلان من قبل واحد من أهم متاجر التجزئة بالولايات المتحدة الأمريكية Target، والذى اصدر فيه إن الحجز المسبق للهاتف سيبدأ يوم 2 إبريل.



الشاشة الرئيسية



ضبط الهاتف



قائمة الإعدادات



كاميرا الهاتف



يوتيوب

المصدر : مصر ناين