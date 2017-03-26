محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال الانشاءات بطريق النصر

تفقد اليوم الأحد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أعمال الانشاءات والتطوير التى تجرى بشارع النصر بالغردقة .

واصدر بيان صادر من ديوان سنة محافظة البحر الأحمر،أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته إلى شركة المقاولون العرب، بسرعة الانتهاء من الأعمال بطريق النصر بمدينة الغردقة.

كما أكد المحافظ أن عملية أنشاء الممشى السياحى، الذى يتم تنفيذه بشارع النصر يأتى فى اطار خطة المحافظة ،لخدمة جميع مواطنى المدينة السياحية ،وأن المشروع سيساهم في ظهور الغردقة بالمظهر الجمالي اللائق ،لكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع أنشاء ممشى سياحى بطريق النصر بالغردقة تأتي علي مساحة 24000 متر مربع وتشمل مطاعم – محلات – مسرح – ساحات مفتوحة – عناصر مائية – مناطق جلوس ـ مسارات مشاه _ دورات مياه .

المصدر : مصر ناين