رئيس وزراء اليمن % من الأراضى باتت فى قبضة قوات الشرعية

أعلن رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر اليوم الأحد، سيطرة قوات الشرعية اليمنية على 85% من الأراضى اليمنية، وذلك بعد سنةين من انطلاق عاصفة الحزم.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن بن دغر قوله “إن 85 فى المائة من الأراضى اليمنية باتت تحت سيطرة النظام الشرعية بعد سنةين من عاصفة الحزم التى أطلقها التحالف العربى”، مضيفا أن عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل اقتربت من تحقيق هدفها الأساسى فى إنهاء الانقلاب على الشرعية فى اليمن.

وأكد أن العملية نجحت- أيضا- فى سحق مشروع إيران والقضاء على خططها فى إيجاد موضع قدم لها فى اليمن يكون بمثابة شوكة فى خاصرة دول الجوار الخليجى لاستهداف تأمينها واستقرارها، تستطيع (إيران) من خلاله ابتزاز المجتمع الدولى كعادتها بتهديد سلامة الملاحة الدولية فى مضيق باب المندب أحد أهم ممرات التجارة العالمية .

وأظهر أن أذيال إيران المتشبه ة فى ميليشيات الحوثى وصالح الانقلابية، لم تعد قادرة على فرض المشروع الإيرانى من أجل الهيمنة والسيطرة، وذلك بعد الهزائم والضربات الموجعة التى تلقتها من الجيش الوطنى وقوات التحالف العربى.

ودعا رئيس الوزراء اليمنى، إيران إلى مراجعة حساباتها وإدراك أن العرب بعد عاصفة الحزم ليسوا كما قبلها، ولم يعد مقبولا استمرارها فى سياستها العدائية والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، وسيتم مواجهتها بحزم على شاكلة ما جرى لها ولإتباعها فى اليمن .

وأكد رئيس الوزراء اليمنى أن استعادة ميناء الحديدة غربى اليمن ستكون المسمار الأخير فى نعش الانقلاب والقضاء على مشروعه.

المصدر : مصر ناين