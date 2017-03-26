بالصور محافظ بنى سويف يفتتح طريقين ووحدة إسعاف ومدرسة بمركز ناصر

شهدالباشمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، احتفالات مركز نصر شمال المحافظة بالعيد القومى، حيث تضمن الاحتفال افتتاح أعداد من المشروعات الخدمية فى قطاعات الصحة والطرق والتعليم، بجانب تنظيم فعاليات ومظاهر احتفالية وجمالية تزينت بها مدينة ناصر وقراها.

واصدر المحافظ فى بيان اليوم، إنه تم افتتاح طريق مصرف اسلام بطول 4 كيلو متر بتكلفة 3 مليون جنيه، ويربط مركز ومدينة ناصر من الناحية الغربية بطريق دمو ويخدم عزبة سعد بيه وعزب مجاورة، وذلك بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق لرصف أعداد من الطرق الريفية، بالإضافة إلى افتتاح طريق الشيخ عبد الله بعد إعادة تطويره وصيانته بطول 2 كيلو متر وتكلفة 800 ألف جنيه، ويخدم القرى والتوابع بمجلس قروى دلاص وذلك من الخطة الاستثمارية لنشاط رصف الطرق بمركز ومدينة ناصر.

وشوف المحافظ استعراضا لحملة الأعلام بشارع الجيش، تعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة، بمشاركة شباب وأطفال وطلبة وطالبات من مختلف المراحل التعليمية حاملين أعلام مصر، فى منتصف ترديد الأغانى الوطنية.

وافتتح المحافظ وحدة إسعاف دلاص والتى تم إنشاؤها على مساحة 165 متراً بتكلفة 100 ألف جنيه “جهود ذاتية” والتى تضم سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأمكانيات الحديثة ومتمركزة بصفة مستمرة لتقديم خدمات فورية للمواطنين لانقاذ المرضى والمصابين فى حالات الطوارئ.

كما شهدت الزيارة افتتاح مدرسة على سنةر للتعليم الأساسى بطنسا الملق بتكلفة 2 مليون و973 ألف جنيه، والتى تم إنشاؤها على مساحة 480 متر تبرع مقدم من الحاج طه على سعيد أحد أبناء القرية، وبمشاركة مجتمعية وتتكون من 3 أدوار علوية وطابق أرضى وتضم 11 فصلاً دراسياً منها 6 فصول للابتدائى و3 إعدادى و2 فصل رياض أطفال.

وتفقد المحافظ أعمال القافلة الطبية والخدمية بمقر الوحدة الصحية بقرية طنسا الملق، والتى نظمها فرع المجلس القومى للسكان بالتعاون مع نقابة الفلاحين، لتقدم خدماتها الصحية والعلاجية للمرضى فى العديد من التخصصات إلى جانب التوعية الثقافية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف أنحاء المحافظ حول القضايا الحياتية الهامة شبه تنظيم الأسرة ومحو الأمية.

وشهد المحافظ فى ختام الزيارة الاحتفالية التى أقامتها الوحدة المحلية بالتنسيق بين مديريتى التعليم والثقافة بمقر بمدرسة على سنةر، تتضمنت فقرات استعراضية وغنائية وقصائد شعرية لمواهب من طلاب وطالبات المدارس وعرض رياضى لطلبة مدرسة التربية الخاصة.

وكرم المحافظ أعداداً من أسر شهداء الواجب من الجيش والواجبة من أبناء مركز ومدينة ناصر، مشيدا بالتضحيات التى تقدلمها القوات المساحة والواجبة فى سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحفظ تأمين واستقرار البلاد، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها لن تنسى أسر الشهداء الذين جاودا بأغلى ما يملكون فى سبيل تحقيق تأمين واستقرار البلاد.

وتضمن الحفل تكريم الحاج طه على سعيد “المتبرع بأرض المدرسة” تقديرا لمشاركته المجتمعية وتبرعه بقطعة الأرض لاقامة مدرسة لخدمة أبناء القرية، علاوة تكريم أعداد من القيادات التنفيذية التى شغلت مواقع قيادية بمركز ومدينة ناصر من رؤساء مدن ووكلاء وزارة سابقين، فضلاً عن تكريم أعداد من الأبطال الرياضيين والمتقوفين علمياً ودراسيا بناصر.

ورافق المحافظ خلال الزيارة النائب هشام مجدى عضو مجلس النواب، والمهندس ناصر فراج مدير سنة الطرق والنقل.



افتتاح مرفق الاسعاف



المحافظ يكرم اسر الشهداء



تفقد سيارات الاسعاف



جولة المحافظ بمدينة ناصر



كلمةالباشمهندس شريف حبيب

المصدر : مصر ناين