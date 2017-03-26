ماذا قال عمرو يوسف عن توليه منصب سفير الاتحاد المصرى الرياضى؟

حصل الفنان عمرو يوسف على منصب سفير الاتحاد المصرى الرياضى لذوى القدرات الخاصة، وجائزة “أوسكار المحور” كأحسن مشبه عربى باستفتاء الجمهور.

ونشر الفنان عمرو يوسف عبر حسابه بموقع تبادل الصور “إنستجرام” صورة خلال تكريمه معلقا عليها: “شرف كبير الحصول على منصب سفير الاتحاد المصرى الرياضى لذوى القدرات الخاصة ومسئولية أكبر، إن شاء الله أكون قدها”.

وشوف عمرو: “وفى نفس اليوم حصلت على أوسكار المحور جائزة أحسن مشبه عربى باستفتاء الجمهور، يعنى الجائزة دى لكم أنتم، يارب دائما عند حسن ظنكم، شكرا لحبكم ودعمكم المستمر”.

ويشارك الفنان عمرو يوسف فى مسلسل “نقطة ومن أول السطر” مع دينا الشربينى، وريم مصطفى، ودلال عبد العزيز، ونهى عابدين، وأحمد بدير، وخالد كمال، وعلى الطيب، ودعاء حجازى وأعداد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد شوقى وإخراج إسلام خيرى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح وإيهاب بهجت المنتج التنفيذى، ومحمد سيد وأحمد يوسف منتجان فنيان.

المصدر : مصر ناين