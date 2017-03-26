بالصور أمن القاهرة يواصل حملات الانضباط وتضبط آلاف مخالفة مرورية

استكملت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القاهرة، حملاتها التأمينية الموسعة على جميع المحاور والميادين بشوارع العاصمة، بالتزامن مع حملات انضباطية لرفع كل المعوقات والإشغالات التى قد تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التى قد تعوق مسارات المرور وإزالة كل الإشغالات والمخالفات على المحاور وقام بفتح الطرق أمام حركة المرور .



حملات مرورية بمنطقة الزمالك



جانب من الحملات المرورية

وأسفرت الحملات التى تمت بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة، وقادها اللواء علاء متولى مدير الادارة السنةة لمرور القاهرة، والتى تمت بمنطقة الزمالك، عن ضبط 8831 مخالفة مرورية متصنف ة، وشملت (108 تعطيل حركة المرور – 100 مخالفة شروط ترخيص – 61 بدون رخصة تسيير – 1226 سحب تراخيص – 24 حجز تو توك – 3170 مخالفة نموذج 125 – 31 طمس لوحات – 34 ملصقات – 19 مخالفات سير سيارات النقل – 202 انبعاث دخان كثيف – 82 حجز دراجات بخارية – 9 حجز مركبات – 118 انتظار في الممصنف – 67 بدون رخصة قيادة – 189 تأمين ومتانة – 4118 بالكلابش) .



فحص تراخيص السيارات خلال الحملات المرورية بالزمالك



تكثيف الحملات المرورية بشوارع الزمالك

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين بالطرق والمحاور المختلفة وتحقيق الانضباط المرورى، واستمرار خطة المديرية لتحقيق السيولة المرورية المرجوة بالعاصمة من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، وشدد مدير تأمين القاهرة على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وسلامة المواطنين على الطرق.



انتشار الحملات المرورية



فحص تراخيص الدراجات البخارية خلال الحملات المرورية

المصدر : مصر ناين