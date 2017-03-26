وزير المالية الألمانى تصريحات أردوغان ستحدث ضررا يحتاج إصلاحه لسنوات

اصدر وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال مواجهاته مع بعض الدول الأوروبية قبيل الاستفتاء الذى تجريه أنقرة فى 16 من أبريل القادم ستحدث “ضررا” يحتاج إلى سنوات لمعالجته.

ونقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية اليوم الأحد، عن شوبيله قوله إن أردوغان يدمر بشكل متعمد فى فترة قصيرة سنوات من التقدم باتجاه التكامل مع الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس التركى “تركتنى عاجزا عن الكلام.”

وأضاف شوبيله أن إصلاح الضرر الذى حدث حاليا سيحتاج إلى سنوات.

كان الرئيس التركى قد اتهم ألمانيا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بارتكاب “ممارسات نازية”، بعد منع السلطات المحلية الألمانية ظهور بعض الوزراء الأتراك فى تجمعات بأعداد من المدن الألمانية لدعم التعديل الدستورى للتحويل إلى النظام الرئاسى فى تركيا، كما اتهم أردوغان هولندا باتهامات مماثلة.

المصدر : مصر ناين