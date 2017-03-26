ننشر سرعات قلب لاعب الدراجات المتوفى قبل السفر لجنوب أفريقيا

ينشر “اليوم السابع” سرعات ضربات قلب إسلام ناصر لاعب منتخب الدراجات قبل السفر فى البطولة الأفريقية، الذى توفى مؤخرا أثناء المشاركة فيها بجنوب أفريقيا.

وهذه السرعات وفقا للجهاز الخاص بضربات القلب المرفق فى اللاب توب الخاص باللاعب، والتى توضح خطأ المدرب والاتحاد فى الموافقة على سفره.

وتدخل بعض عناصر البودى جارد لفض اشتباك بين وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للدراجات وابن عم اللاعب خلال المؤتمر الصحفى لشرح ملابسات الوفاة.



البودى جارد



مؤتمؤ الدراجات



نبضات القلب 1



نبضات القلب 2



نبضات القلب 3

المصدر : مصر ناين