ألف جنيها تبرع من أهالى قرية المسين بالبحيرة لصالح المجلس الأعلى للآثار

أكدتالباشمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على تبرع أهالي قرية أم اللبن الشوفة لقرية المسين بمركز ومدينة الدلنجات بمبلغ 36 الف جنيه لصالح المجلس الأعلى للآثار لزوم أعمال الحفائر والمجسات لتل ام اللبن على مساحة 12 فدان و5 قيراط و 23 سهم

وأضافت عبده ، فى بيان لها ، إنه سيتم تسليم الأراضى للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات فى حالة عدم وجود آثار بها وذلك لإستغلال الأرض فى اقامة مشروعات ذات نفع سنة عليها .





المصدر : مصر ناين