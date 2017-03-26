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وزير التعليم العالى فى جولة بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب

منوعات
وزير التعليم العالى فى جولة بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، منذ قليل، مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب ، وكشف المشروعات الجديدة التى تتولى تنفيذها مدينة الأبحاث لخدمة الكشف العلمى.

 

واجتمع وزير التعليم العالى مع رئيسة مدينة الأبحاث العلمية الجديدة وكشف خطة تطوير الكشف العلمى ، كما سيتفقد بعد قليل الكلية المصرية اليابانية مع الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الكلية .

 

يذكر أن وزير التعليم العالى حضر اجتماع مجلس كلية الإسكندرية، صباح اليوم، برفقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، وأكد على دور الكلية فى خدمة المجتمع وضرورة تطور الكشف العلمى وأعلن عن الخطة الاستراتيجية التى ستتبعها الوزارة فى تطور التعليم العالى.

المصدر : مصر ناين

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