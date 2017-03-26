وزير التعليم العالى فى جولة بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، منذ قليل، مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب ، وكشف المشروعات الجديدة التى تتولى تنفيذها مدينة الأبحاث لخدمة الكشف العلمى.

واجتمع وزير التعليم العالى مع رئيسة مدينة الأبحاث العلمية الجديدة وكشف خطة تطوير الكشف العلمى ، كما سيتفقد بعد قليل الكلية المصرية اليابانية مع الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الكلية .

يذكر أن وزير التعليم العالى حضر اجتماع مجلس كلية الإسكندرية، صباح اليوم، برفقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، وأكد على دور الكلية فى خدمة المجتمع وضرورة تطور الكشف العلمى وأعلن عن الخطة الاستراتيجية التى ستتبعها الوزارة فى تطور التعليم العالى.

المصدر : مصر ناين