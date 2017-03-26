محافظ قنا يسلم عقود منزلا ريفىا بالظهير الصحراوى لقرية الحاج سلام

سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، عقود 50 منزل ريفي لأعداد 50 أسرة بقرية الظهير الصحراوى ” الحاج سلام ” الشوفة لمدينة فرشوط ، وذلك بحضور النائب حمزة ابو سحلى عضو مجلس النواب وأعداد من القيادات التنفيذية والتأمينية والشعبية بالمحافظة والأسر الحاصلة على عقود المنازل الريفية .

وأظهر الهجان فى بيان له ، أنه تم انشاء القرية تحت اشراف الجهاز المركزي للتعمير الشوف لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من توصيل المياه والوزارة وكافة المرافق الأساسية لمنازل القرية ، مضيفا أن القرية تشمل ايضا كافة الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والتأمينية والتجارية وغيرها من الخدمات اللازمة لتوفير حياه كريمة وآمنة للمواطنين .

وأشار محافظ قنا ، إلى أن قرية الظهير الصحراوى بالحاج سلام تعد احدى 5 قرى ظهير صحراوى بالمحافظة تم انشائها فى اطار خطة النظام لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة حضارية ومخططه لتخفيف الكثافة السكانية من داخل القرى والمدن المجاورة وللحفاظ على الأراضي الزراعية من خطر الزحف العمراني العشوائي عليها فضلا عن دورها فى توفير فرص عمل جديدة للشباب .

وأكد الهجان ،أن النظام خصصت مساحات جديدة من الأراضى بجوار قرية الحاج سلام بهدف استغلالها فى التوسع العمرانى وإقامة مشروعات تنموية زراعية وصناعية تخدم اهالى القرية والمدينة وتساهم فى جذب المزيد من المواطنين اليها ، مشيرا إلي أن الدولة تعطي أولوية كبري لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة واستصلاح الأراضي الصحراوية ، منوهاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر مؤخرا قرارا بتخصيص حوالى 9 الآف فدان لإقامة مجتمع عمرانى جديد غرب مدينة قنا لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة بالمدينة .

المصدر : مصر ناين