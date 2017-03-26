وزير التموين هيئة السلع ستواصل الاستيراد لتكوين احتياطيات استراتيجية من القمح

اصدر وزير التموين المصرى على مصيلحى اليوم الأحد أن مشترى الحبوب الحكومى هيئة السلع التموينية سيواصل استيراد القمح خلال موسم التوريد المحلى من أجل زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية.

وأبلغ رويترز “هيئة السلع ستواصل الاستيراد لتكوين احتياطيات استراتيجية. لا يمكن أن نتوقف، ينبغى أن نواصل الاستيراد من جميع المناشئ وتكوين احتياطى. ، القمح ضرورة والزيت ضرورة والسكر ضرورة- ينبغى أن نلبيها.”

واصدر أن الإنفاق المقترح على دعم الغذاء فى ميزانية 2017-2018 سيبلغ 86 مليار جنيه مصرى (4.73 مليار دولار) بما ينطوى على زيادة كبيرة بالعملة المحلية بعد أن فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته إثر تحرير سعر الصرف فى نوفمبر.

واصدر مصيلحى “بالتأكيد هناك زيادة، إذا أخذت فى الحسبان ما حدث بالنسبة للدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية- نستورد 60 بالمئة من القمح ولذا ينبغى أن نخصص الأموال لتلك الكمية.”

وأضاف أنه لا توجد خطط لتغيير قيادات هيئة السلع التموينية.

المصدر : مصر ناين