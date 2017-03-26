جامعة قناة السويس تنظم مؤتمرا عن نظرة معملية على الأمراض الوراثية والخلوية

افتتح ظهر اليوم الأحد الدكتور ممدوح غراب رئيس كلية قناة السويس و الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث مؤتمر نظرة معملية على الأمراض الإيضية والجزئية والوراثية والخلوية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب فى بيان له ، أن المؤتمرات الخاصة بالأقسام تقليد جيد لعرض التوصيات وتبادل المقترحات ، وخاصة أن الكلية في حاجة الى تطبيق سياسة الجودة والاعتماد لتكون معتمدة على مستوى الجمهورية .

وأشارت الدكتورة علا فاروق رئيس قسم الباثيولوجيا ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الجديد في التشخيص الجزئي لأمراض سرطان الدم والأمراض المناعية وإدخال التشخيص الجزئي في تحاليل أكياس الدم لتقليل مخاطر نقل الفيروسات عن طريق نقل الدم وأيضا الجديد في علاج الالتهاب الكبدي الوبائي “ج” نحو مصر خالية من هذا الوباء.

وأضاف الدكتور عمر قام بفتحي مدرس الباثيولوجيا الإكلينيكة ،أن المؤتمر يشمل على العديد من المحاضرات منها محاضرة عن الجديد في الجينات الخاص بالأمراض المناعية وتلقيها الدكتورة هويدا حسونة رئيس قسم وحدة المناعة وأخري عن الجديد في علم البيولوجيا الجزئية في سرطان الدم الحاد تلقيها الدكتورة نفين رمسيس أستاذ امرض الدم بقسم الباثولوجيا وثالثة عن العينة الخلوية السائلة واستخدامها في تشخيص الأورام يلقيها الدكتور عصام عبدالله رئيس قسم الباثولوجيا السابق ورابعة عن الجديد في علاج المجموعة الرابعة من فيروس سي ويلقيها الدكتور نادر النمر أستاذ بقسم الباطنة وتهدف هذه المحاضرات الى تسليط الضوء على احدث الأساليب والطرق العلاجية.

واصدر الدكتور طارق فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،أن هذا المؤتمر يتميز بالمحاضرات التي تسهم في القضاء على فيروس يهدد صحة المصريين ومحاضرات كاعتماد المسنةل والإدارة المالية للمسنةل وهذا هام جدا لطلاب كلية الطب البشري في الفترة القادمة ، مؤكدا أن القسم من أولي الأقسام التي تتعاون مع الهيئة اليابانية الجايكا.

المصدر : مصر ناين