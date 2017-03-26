الدراجات يقرر صرف ألف جنيه لأسرة إسلام ناصر

قرر مسئولو اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام، صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة اللاعب إسلام ناصر الذى توفى مؤخرا بجنوب أفريقيا.

ومن جانبه، أكد وجيه عزام أن الاتحاد الأفريقى أيضا سيقوم بصرف 100 ألف جنيه، فضلا عن أنه سيتم تكريمه من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

كما أضاف وجيه عزام أنه سيتم إطلاق اسم اللاعب على أول مضمار فى الشرق الأفى منتصف ، وسباق سيتم إدراجه فى الاتحاد الدولى باسم اللاعب، مشيرا إلى أنه سيتكفل الاتحاد ببناء مستوصف صحى فى بلدته بنى سويف.

أكد عزام أن اللواء مجدى اللوزى رئيس جهاز الرياضة العسكرى، سيقدم طلبا إلى وزير الدفاع لتكريم اللاعب ماديا وأدبيا.

المصدر : مصر ناين