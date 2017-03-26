قائمة أجمل وجه للنساء بالعالم تضم فنانة مصرية واحدة تعرف

أعلن الموقع العالمى “top beauty world” عن قائمة تتضمن أجمل 100 وجه من بين نساء العالم عن سنة 2016، وضمت بينها فنانة مصرية وحيدة، هى الفنانة الشابة “هايدى موسى”.

ونشر الموقع عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، فيديو لأجمل 100 سيدة بالعالم لسنة 2016.



هايدى موسى

تضمنت القائمة ثلاث نساء عربيات من جنسيات مختلفة، وهم الفنانة المغربية حنان الخضر، والمطربة الجزائرية سهيلة بن لشهب، إضافة إلى المصرية هايدى موسى.



سهيلة بن لشهب



حنان الخضر

وظهرت هايدى موسى على الساحة الفنية من خلال برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمى” فى موسمه الحادى عشر، واستطاعت أن تحجز مكانا كبيرا لها من خلال اكتساب شعبية كبيرة حصلت عليها خلال تواجدها بالبرنامج.

وتصدرت أحدث أغنياتها “لما تضحكلى”، والتى طرحتها مؤخرًا احتفالاً بعيد الحب، توب تراك على “يوتيوب”، ووصل أعداد مشوفات الكليب 4 ملايين مشوفة.

المصدر : مصر ناين