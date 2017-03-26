النيابة تستمع لأقوال مخبرين فى قضية سلاح الوراق وتخلى سبيلهم

استدعت نيابة الوراق، برئاسة أمجد المنوفى، 5 مخبرين جدد من قسم ثان شبرا الخيمة، لسماع أقوالهم كشهود، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”سلاح الوراق”، المتهم فيها رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، واثنين من معاونيه، بتهمة إحراز سلاح نارى دون ترخيص، وحيازة مخدرات، لاستخدامها فى تقنين قضايا، وقررت إخلاء سبيلهم.

وتسلمت النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء بالإذاعة والتليفزيون الخاص بالتسجيلات الصوتية المقدمة من أمين واجبة، والتى تتضمن تسجيلات لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونيه، تؤكد إدانتهم وتورطهم فى التسنةل مع تجار أسلحة نارية ومخدرات وتلفيق قضايا.

ويفحص خلال الفترة الحالية محمد حامد مدير نيابة الوراق التقرير وإعداد مذكرة به حول ما توصلت إليه اللجنة، وتنتظر النيابة تقرير الأسلحة المضبوطة للتأكد من أنها مرخصة وتتبع وزارة الداخلية من عدمه.

واستدعت النيابة 4 ضباط جدد من قسم ثان شبرا الخيمة، وآخر من مديرية تأمين القليوبية، لسماع شهادتهم فى القضية، وقررت إخلاء سبيلهم بعد انتهاء التحقيقات.

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة قرر تجديد حبس 6 من المتهمين فى القضية، لاتهامهم بالاتجار بالأسلحة، وهم: أحمد شوقى، مخبر واجبة، مسعد جمعة مخبر واجبة، وفوزى عبد الراضى، وجرجس، وكمال على، وتجار سلاح.

وتم الكشف عن الجريمة عقب القبض على عاطل بحوزته 21 قطعة سلاح غير مرخص بالوراق، وبمواجهته اعترف أنه مكلف بنقل المضبوطات لأمين واجبة بقسم واجبة ثان شبرا الخيمة، وبضبط المتهم أرشد عن 5 متهمين آخرين، بالإضافة إلى ضباط واجبة بقسم ثان شبرا الخيمة، وذكر أن الأسلحة تستخدم فى تلفيق القضايا للمتهمين.

المصدر : مصر ناين