أيمن حفنى وباسم وباولو وستانلى فى تدريبات منفردة بالزمالك

أدى أيمن حفنى صانع ألعاب نادى الزمالك، تدريبات منفردة فى ملعب الهدف بمدينة 6 أكتوبر على هامش مباراة فريقه الودية المقامة حاليا أمام البلاستيك، فى إطار استعدادات الأبيض لخوض مباراة سموحة يوم السبت المقبل فى مسابقة الدورى الممتاز.

أيمن حفنى عاد لتدريبات الزمالك أمس

وعاد أيمن حفنى لتدريبات الزمالك الجماعية أمس السبت، بعد غيابه عن مران فريقه أول أمس الجمعة، نظرًا لمرض ابنته، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى للفريق بالغياب.

أيمن حفنى شارك فى موقعة الزمالك الأفريقية

وشارك أيمن حفنى فى آخر مباراة للزمالك أمام رينجرز النيجيرى بإياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، وظهر بمستوى متميز ونجح فى صناعة هدف فريقه الوحيد خلال اللقاء بعد تمريرة رائعة لباسم مرسى، لينتهى اللقاء بخسارة الزمالك 2/1 لكنه تأهل لدور الـ 16 – المجموعات – بعد تفوقه فى مباراتى الذهاب والرجوع بنتيجة 5/3.

أيمن حفنى قاد تدريبات مستبعدى الزمالك فى الودية

كما رافق أيمن حفنى فى التدريبات المنفردة على هامش ودية الزمالك أعداد من زملائه الذين فضل الجهاز الفنى عدم مشاركتهم فى المباراة الودية وعلى رأسهم حسام باولو ومعروف يوسف والنيجيرى ستانلى وأسامة إبراهيم وباسم مرسى وعلى قام بفتحى، حيث أدى الجميع تدريبات منفردة على هامش المباراة، ثم غادروا ملعب الهدف.

المصدر : مصر ناين