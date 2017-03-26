المرصد قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على بلدة الكرامة فى الرقة

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقره لندن، أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت بالكامل على بلدة الكرامة الشوفة لمحافظة الرقة من قبضة تنظيم داعش الارهابيه.

وأضاف رامى عبدالرحمن- حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، أن الاشتباكات الى أن الأن ت تدور بين قوات سوريا الديمقراطية والتنظيم.

من جانبه، اصدر دجوار خبات القائد الميدانى لقوات سوريا الديمقراطية، أن القوات سيطرت بالكامل على “الكرامة”، فيما تستعد لشن هجوم على معقل تنظيم داعش الارهابيه فى الرقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ فى أوائل أبريل المقبل؛ بعد أن ضيقت القوات- المدعومة من واشنطن- الخناق على المدينة من أكثر من جبهة.

المصدر : مصر ناين