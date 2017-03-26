اليوم سمية الخشاب تطير إلى بيروت لأجل الحلال

سافرت النجمة سمية الخشاب ظهر اليوم الأحد إلى بيروت بصحبة أسرة مسلسلها الجديد “الحلال”، لتصوير أعداد من المشوف الخارجية هناك، والتى سيستغرق تصويرها 5 أيام، على أن تعود نهاية الأسبوع الجارى، لاستكمال التصوير فى القاهرة، وسافر مخرج العمل أحمد شفيق إلى لبنان أمس السبت، للتحضير للمشوف المقرر تصويرها هناك بدءا من اليوم، والتى تجمع سمية بأعداد كبير من الفنانين المشاركين، فضلا عن أكثر من ضيف شرف من المشبه ين اللبنانيين.

وتجسد “الخشاب” ضمن أحداث العمل دور دجالة”، تنصب على فئات اجتماعية مختلفة، الأمر الذى يدخلها فى العديد من المشاكل، بعدما ينكشف أمرها، والعمل يعيدها مرة أخرى للدراما الشعبية، كما أنه يجمعها للمرة الثانية بالمؤلفة سماح الحريرى، والتى سبق وقدمت معها مسلسل “الحقيقة والسراب”، مع فيفى عبده ومى عز الدين، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

وكان المخرج أحمد شفيق قد انتهى من مونتاج وإعداد البرومو الدعائى الأول للمسلسل “الحلال”، والمقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهى من تصوير نسبة كبيرة من العمل ما بين دهشور وشبرامنت والمنصورية.

ويشهد مسلسل “الحلال” رجوع الفنانة سمية الخشاب لعالم الدراما التليفزيونية بعد تغيبها خلال الموسم الماضى، فضلاً عن رجوع الفنانة دينا فؤاد، التى تغيبت عن سباق دراما رمضان خلال الـ3 أعوام الأخيرة، والعمل يشارك فى بطولته بيومى فؤاد ويسرا اللوزى ولقاء سويدان ومها أحمد وسامية الطربلسى وفادية عبد الغنى وطارق الإبيارى وحسن عيد وآخرون، وهو من تأليف سماح الحريرى، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج صادق الصباح.

المصدر : مصر ناين