بالصور توقيع الكشف على حالة ضمن فعاليات قافلة مجانية بالوادى

اختتمت قافلة الدكتور سيد سيف الطبية لعلاج المرضى من أهالى محافظة الوادى الجديد فعاليتها بتوقيع الكشف الطبى على 1502 حالة مرضية على مستوى المحافظة، وتم إجراء 92 عملية جراحية فى تخصصات ” الرمد ـــ الجراحة ـــ المسالك ـــ العظام ـــ باطنه” كما اختتمت أيضاً قافلة طبية لعلاج أمراض العيون أعمالها بمستشفى الفرافرة المركزى بتوقيع الكشف على 203 حالة مرضية وإجراء 25 عملية جراحية فى تخصص ” الرمد”.

واصدر الدكتور محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الأحد ، إن القوافل الطبية التى زارت المحافظة انتهت من أعمالها بتوقيع الكشف الطبى على أعداد كبير من الحالات المرضية بالمجان وصرف العلاج المقرر لها دون فى المقابل ، وذلك فى إطار استكمال برنامج القوافل الطبية المجانية لسد العجز فى التخصصات الطبية وتقديم أفضل تقنيات علاج المرضى فى تلك التخصصات بالمجان.



جانب من اعمال القافلة الطبية



وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد



اثناء توقيع الكشف على الحالات



قسم علاج امراض العيون



قافلة الدكتور سيد سيف المجانية



اقبال كبير على القافلة



احدث التقنيات الطبية فى العلاج



قوافل طبية لسد العجز فى التخصصات



جانب من اعمال الكشف الطبى



قوافل طبية فى الخارجة والفرافرة

المصدر : مصر ناين