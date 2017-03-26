بالصور أصحاب شركات النقل والسفر بأسوان يحتجون على محاولة إزالتهم

نظم أصحاب شركات النقل والسفر بين أسوان والقاهرة، وأسوان وحلفا السودانية، وقفة احتجاجية صباح اليوم، الأحد، بموقف الأاصدر يم بمدينة أسوان، احتجاجاً على قيام مديرية تأمين أسوان بحملة لمحاولة إزالة مقر عملهم باعتباره تعديات.

وأكد المحتجون لـ”اليوم السابع”، أن مقر عملهم المتواجد داخل موقف الأاصدر يم لا يعتبر تعديات، لأنه عبارة عن 12 كشك يضم 24 شركة، تم إنشاؤهم من قبل محافظة أسوان، بناء على قرار من محافظ أسوان السابق اللواء مصطفى يسرى، بعد أن كان أعداد كبير من هذه الشركات منتشر بشكل عشوائى بميدان محطة السكة الحديد، وتم نقلهم إلى موقف الأاصدر يم لمحاولة توفيق أوضاعهم وتنظيم عملهم.

وأضاف المحتجون، أن شركات النقل والسفر أبرموا اتفاقاً مع محافظة أسوان، على دفع مبلغ 400 جنيه شهرياً لديوان سنة المحافظة، حصيلة العمل بهذا النشاط، بجانب دفع مبلغ 100 جنيه عن كل رحلة مسافرة إلى مدينة القاهرة، و200 جنيهاً عن كل رحلة مسافرة إلى حلفا بالسودان.

على الجانب الآخر، توجه 20 شخصاً من مشبه ى أصحاب شركات السفر، إلى ديوان سنة محافظة أسوان، والتقوا اللواء هانى طه، السكرتير السنة المساعد لمحافظة أسوان، فى حضور مدير إدارة المواقف بالمحافظة، للتفاوض بشأن المشكلة القائمة.

يذكر أن محافظة أسوان، قررت نقل نشاط عمل أصحاب شركات النقل والسفر من ميدان المحطة بمدينة أسوان، إلى موقف الأاصدر يم شمال المدينة، ومن المقرر نقل الشركات السودانية إلى الموقف الجديد بمنطقة وادى كركر بطريق أبوسمبل الدولى.



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جانب من احتجاجات أصحاب شركات السفر



جانب من التفاوض



قوات التأمين أثناء محاولة الإزالة



قوات التأمين أثناء محاولة تنفيذ الإزالة

المصدر : مصر ناين