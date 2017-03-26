مقتل داعشيا بينهم قيادى بارز فى غارات لطيران الجيش العراقى بالموصل

شن طيران الجيش العراقى ضربة جوية على معسكر تدريب شوف لتنظيم داعش الارهابيه الإرهابى فى منطقة السرچخانة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، ما أدى لمصرع 14 إرهابيا داخل المعسكر.

واصدر بيان صادر عن خلية الإعلام الحربى العراقية – حصل اليوم السابع على نسخة منه – اليوم الأحد، إنه استنادا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية “وجه طيران الجيش ضربة جوية أسفرت عن تدمير معسكر لتدريب شوف لعناصر داعش الارهابيه فى منطقة السرچخانة فى الجانب الأيمن للموصل وقتل 14 إرهابيا كانوا داخل المعسكر ومن ضمنهم الإرهابى المدعو أبو ثابت الأنصارى الذى يشغل منصب بما يسمى بالأمير العسكرى لمنطقة الفاروق”.

المصدر : مصر ناين