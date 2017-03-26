القبض على قناص من داعش فى الكرمة بالأنبار غرب العراق

ألقت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالجيش العراقى وبالتنسيق مع استخبارات عمليات شرق الأنبار، القبض على قناص من تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى المسئول عن تدريب قناصة مكلفين بحماية زعيم التنظيم الإرهابى أبو بكر الببكرهدى.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأحد، أنه تم إلقاء القبض على “قناص الكرمة” الذى شارك فى العديد من العمليات الإرهابية ضد القوات التأمينية العراقية، مشيرة إلى أنه تم القبض على القناص فى كمين تم استدراجه إليه فى منطقة الكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار.

على صعيد متصل، صرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن بأن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالمشاركة مع القوة التى تقوم على حفظ التأمين شمال ببكرهد عثرت على حزام ناسف ورفعته تحت السيطرة وسلمته للجهة المختصة.

المصدر : مصر ناين