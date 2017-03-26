الأمن يعيد فتاة لأسرتها بعد العثور عليها على رصيف محطة القطار بالمنيا

تمكنت المؤسسات التأمينية بالتنسيق مع مباحث السكة الحديد من إعادة فتاة إلى أسرتها قبل استقلالها القطار من محطة السكة الحديد بالمنيا.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير تأمين المنيا، إخطارا من مأمور قسم السكة الحديد بالمنيا يفيد ضبط فتاة متوقفة على رصيف محطة القطار، وتلاحظ للخدمات المعينة لمشوفة الحالة التأمينية تواجد الفتاة على رصيف المحطة لفترة طويلة دون استقلال أي قطار، وبالفحص تبين أن الفتاة تدعى “ع.ا”،18 سنة وبمناقشتها قررت انها تركت منزل أسرتها ل سوء مسنةلتهم لها، وعلى الفور تم التواصل مع أسرة الفتاة وحضر عمها ويدعي “د .ش “،48 سنة إلى ديوان المديرية واستلم الفتاة وتعهد بتوصيلها المنزل، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

المصدر : مصر ناين