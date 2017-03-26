إيناسيو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك حال فشل مفاوضات جيريس

أصبح البرتغالى أوجوستو إيناسيو المرشح الأقوى لتدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، حال فشل المفاوضات مع الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى.

ويترقب جيريس نتيجة التظلم المقدم من الاتحاد المالى لكرة القدم للاتحاد الدولى للعبة “الفيفا” بخصوص تجميد النشاط فى مالى ل التدخل الحكومى وفى حالة رفض التظلم وتأييد القرار سيكون عقده مفسوخ مع المنتخب المالى أما فى حالة قبول التظلم سيضطر للبقاء نظرا لوجود واجب جزائى فى عقده.

وينتظر نادى الزمالك رد جيريس بشكل نهائى على المفاوضات الدائرة معه، حيث أكد المدرب الفرنسى وضوح الرؤية بشكل نهائى اليوم الأحد أو بكره الاثنين على أقصى تقدير.

وأصبح إيناسيو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك حال فشل المفاوضات مع جيريس، حيث نال استحسان المجلس الأبيض واللجنة المكلفة باختيار المدرب الجديد، ولكن يتوقف الأمر على فشل التفاوض مع المدرب الفرنسى.

المصدر : مصر ناين