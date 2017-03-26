حسام البدرى معنديش لاعب أساسى وآخر احتياطى

أكد حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، أنه لا يوجد لديه لاعب أساسى وآخر احتياطى، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين لديهم نفس الحظوظ فى المشاركة بالمباريات.

واصدر إنه لا يمكنه أن يضمن لأى لاعب المشاركة أساسيا لمجرد خوضه عدة مباريات، موضحا أن المنافسة والاجتهاد فى التدريبات، بالإضافة إلى متطلبات الفريق فى المباريات هى المعيار لديه لدخول أى لاعب فى التشكيل.

واصدر إنه يواصل منح الفرص للجميع، شبه ما حدث مع كل اللاعبين؛ لتحقيق أعلى استفادة للفريق.

المصدر : مصر ناين