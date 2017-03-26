مقتل مهاجرة وانقاذ أخرين قبالة السواحل الليبية

تم ليل السبت الأحد انقاذ 1000 مهاجر قبالة السواحل الليبية فى حين أعلنت وفاة امرأة، وفق ما أفادت جمعيتا “اس أو اس متفى منتصف ” و”أطباء بلا حدود“.

وأوردت “اس أو اس متفى منتصف ” فى تغريدة أن نحو 645 “لاجئا تمت نجدتهم” مضيفة “عثر على امرأة شابة فاقدة الوعى على زورق مطاطى واعلنت وفاتها على (سفينة) اكواريوس” التى تديرها هذه الجمعية بالتعاون مع أطباء بلا حدود.

من جهتها أعلنت جمعية أطباء بلا حدود أن سفينتها الجديدة للنجدة البحرية “برودنس” التى بدأت العمل قبل أيام من مالطا، انهت أول عملية لها وانقذت نحو 412 شخصا كانوا فى خطر.

ورغم قسوة الطقس فى البحر خلال الشتاء، فإن رحلات المهاجرين انطلاقا من ليبيا تسارعت فى الأشهر الآخيرة.

وتم انقاذ أكثر من ستة آلاف شخص منذ اسبوع ما رفع إلى أكثر من 22 الفا أعداد المهاجرين الذين نقلوا إلى إيطاليا منذ بداية 2017.

وشهدت إيطاليا فى 2016 وصول أكثر من 180 ألف شخص إلى سواحلها، بزيادة تفوق 18 بالمئة عن السنة 2015.

المصدر : مصر ناين