محافظ القليوبية يوجه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والإشغالات

شوفت المؤسسات التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، أعمال النظافة ورفع الإشغالات أمام محطة مترو كلية الزراعة، حيث تم رفع العديد من المخالفات والإشغالات والباعة الجائلين والتكاتك الموجودة أمام المحطة، ومشوفة أعمال النظافة اليومية بشارع أحمد عرابى وشارع 15 مايو وطريق بيجام وشارع كورنيش النيل وقطاعات مختلفة بالحى.

واصدر بيان للمحافظة اليوم، إن المؤسسات التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتورة عزيزة السيد محمود نفذت حملة لرفع تراكمات القمامة من شارع 15 مايو وشارع ترعة الإسماعيلية، وشارع 135 وبهتيم وتم تجريد وتسوية شارع الشعراوى بحى شرق شبرا الخيمة للتيسير على المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم وحفاظا على ممتلكاتهم وأرواحهم.

وفى مدينة قليوب نفذ مصطفى بيومى رئيس المدينة حملة لرفع كافة الإشغالات من مدخل قليوب، وكذلك من خلف الساحة بجوار مدرسة قليوب الثانوية التجارية، وتم مصادرة كشك صاج ورفع القمامة من خلف مساكن الساحة الشعبية، من أجل تيسير الحركة المرورية على المواطنين وأمام السيارات وحفاظا على المظهر الجمالى للمدينة.

وقام مجلس مدينة قليوب بحملة لرفع القمامة من مدخل الإتحاد الصناعى بالمدينة، وكذلك مساكن الأوقاف وشارع الجيش بقليوب المحطة، وذلك من أجل النهوض بمستوى النظافة ورفع كفاءتها والظهور بالمظهر الجمالى اللائق.

وفى مدينة قها أجرى طه رشدى رئيس المدينة حملة نظافة وتجميل بمدخل مدينه قها، وفى مدينة القناطر الخيرية نفذ رجب عبد الرازق رئيس المدينة حملة نظافة، حيث تم رفع 60 طن قمامة من منطقة عزبة الإصلاح بقطاع الوحدة المحلية بشلقان ونقلهم للدفن الصحى.



حملة نظافة أمام محطة مترو كلية الزراعة



حملة نظافة بمنطقة بهتيم

المصدر : مصر ناين