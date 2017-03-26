منتخب المحليين يستعد لودية بنين بـ سيلفى

نشر خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، ومنتخب المحليين، صورة “سيلفى” لنجوم المنتخب داخل المعسكر المقام حاليا، استعدادا لودية بنين المقرر لها بكره فى السابعة مساء، باستاد الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات منتخب المحليين لمباراة المغرب فى أغسطس المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين كينيا 2018.

الصورة التى نشرها خالد قمر تجمع كلا من محمود علاء وحسام عرفات ومحمد هلال لاعبى وادى دجلة، وعمرو مرعى وصلاح سليمان لاعبا إنبى، ونور السيد لاعب فى منتصف الاتحاد السكندرى، ومحمود متولى وإبراهيم حسن ومحمد عواد لاعبو الإسماعيلى، ومحمد حسن لاعب بلدية المحلة.



لاعبو منتخب المحليين

المصدر : مصر ناين