أردوغان يهدد سويسرا وألمانيا وبلجيكا زى ما بتضايقونا هنزعلكم

وصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان البلدان الأوروبية بالفاشية، قائلا: إنهم ينزعجون من وصفها بالفاشية والنازية، لكنهم لا يقدمون على أى خطوة من أجل مكافحة المعتدين على المساجد فيها، بحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها فى مؤتمر جماهيرى على هامش افتتاح أعداد من المشاريع فى منطقة غازى عثمان باشا فى إسطنبول، “هل تنتظرون منى أن أقف مكتوف الأيدى أشوفهم يغلقون حدودهم فى وجه وزيرتى؟ إنهم يصفون رئيس جمهورية تركيا بالديكتاتور، وينزعجون عندما نقول إنهم فاشيون ونازيون، ألم تكونوا أنتم من علقوا إشارات الصليب على جدران مساجدنا؟ ألم تكونوا أنتم من هدموا وحرقوا جوامعنا؟ أنتم فاشيون حقا….”

واصدر الرئيس التركى “إن تركيا ليست دولة يمكن التسنةل معها بالعنتريات، لقد وضعوا صورة لى مصوبين السلاح نحو رأسى، مضيفا “إن يسارهم يتحد مع المنظمات التركية الإرهابية، سويسرا وألمانيا وبلجيكا بتصريحاته: “زى ما بتضايقونا هنزعلكم”، بحسب صحيفة زمان التركية.

المصدر : مصر ناين