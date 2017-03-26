وزارة الرياضة تدعم المشطات بـ ألف جنيه لتسديد مديونات معمل برشلونة

قررالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، صرف 500 ألف جنيه للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، من أجل سداد مديونات الوكالة من تحليل العينات فى معمل برشلونة، الذى يتم تحليل كل عينات اللاعبين المصريين.

وعقد وزير الرياضة جلسة مع أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، لمناقشة سبل اعتماد المعمل المصرى لمكافحة المنشطات والإعداد للزيارة المرتقبة لوفد الوكالة الدولية “وادا” يومى 11 و12 يوليو المقبل من أجل اعتماده بشكل دولى، بالإضافة إلى الترتيب للمؤتمر الدولى للمنشطات، الذى سيعقد فى مصر سبتمبر المقبل.

المصدر : مصر ناين