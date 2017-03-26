Break-up Boss تطبيق جديد يساعدك فى تخطى مرحلة الانفصال

هناك مشكلة كبيرة تعانى منها أغلب الفتيات بعض انتهاء العلاقة، وهى الرجوع لمراسلة حبيبها القديم مرة أخرى مما يجعل الأمر معقدا ويضعها فى موقف محرج، ومن أجل التغلب على هذا الأمر، طورت الكاتبة “فوستر بليك” تطبيقا جديدا يحمل اسم Break-up Boss يجرى وراء لمساعدة الناس والفتيات بشكل خاص فى البعد عن الرجوع لمراسلة حبيبها السابق فى وقت الانهيار.



تطبيقBreak-up Boss

إذ تم تصميم Break-up Boss لتدريب المستخدمين على التسنةل بشكل جيد بعد إنهاء العلاقة، وهو حاليا متاح على آى تيونز فى المقابل 9.99 دولار، ويتم الآن العمل على نسخة هواتف الأندرويد من التطبيق.

واصدر ت “بليك” لموقع “ديلى دوت” الأمريكى، إن الحماس الذى يأتى عقب انهيار العلاقات العاطفية هام للغاية ويجب توظيفه بشكل جيد، بعيدا عن الرجوع لمراسلة الحبيب السابق مرة أخرى ووضع أنفسنا فى مواقف صعبة، وهذا من خلال أن نصبح المتحكمين فى مشاعرنا وليس العكس.

المصدر : مصر ناين