سطو مسلح على أحد البنوك وسيارة نقل أموال فى السعودية

تعرضت سيارة مخصصة لنقل الأموال فى الرياض لسطو مسلح، بعد إطلاق أعداد من الأعيرة اللهيب ية من سلاح آلى من قبل مجهولين ما أدى إلى وقوع أعداد من الإصابات، بحسب موقع ”عين اليوم” الخليجى.

وأظهر ت المصادر أن عملية السطو نتج عنها سرقة مبلغ مالى كبير، وباشرت الجهات التأمينية موقع الحادثة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

فيما اصدر ت مواقع سعودية أخرى، تعرض أحد فروع بنك الراجحى فى الرياض لسطو مسلح، موضحة أن البنك الكائن أمام كلية الملك سعود بالرياض، تعرض للهجوم، كما توجد إصابات، وسُرقت الأموال.

وتم إطلاق اللهيب بكثافة أمام البنك، ما أدى إلى تهشم زجاج السيارات المتوقفة أمام البنك، فى الوقت الذى شهد فيه محيط البنك حالة من الفزع والرعب بين الموظفين والمواطنين.





المصدر : مصر ناين