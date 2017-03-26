أستراليا تستعد لمواجهة إعصار ديبى المدمر

تستعد مناطق شمال شرق أستراليا لوصول الإعصار ديبى الأعنف منذ سنوات فى المنطقة فى منتصف نداءات لإخلاء المدارس وقفلها.

ويتشكل الإعصار منذ أيام قبالة ولاية كوينزلاند، بحسب ما أظهر مركز الأرصاد الأحد.

وأضاف المصدر أن “عين الإعصار ديبى الإستوائى الفائق الدمار ستصل إلى الساحل بين تاونزفيل وبروزربين صباح الثلاثاء“.

وشوف “أن العاصفة ستكون على الأرجح اعصارا من الفئة الرابعة مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 260 كلم فى الساعة قرب الفى منتصف “.

وبحسب بروس غين المدير الاقليمى لمكتب الأرصاد، فان الإعصار “سيكون على الأرجح الأشد فى كوينزلاند منذ (الاعصار) ياسي” فى 2011.

وأضاف “نصنفه من الفئة الرابعة ليس فقط ل شدته بل خصوصا ل الحجم واتساع” المناطق التى يهب عليها.

وفى 2011 دمرت منازل ومزروعات فى شمال كوينزلاند.

ودعى الأستراليون الذين يقيمون فى المناطق الأكثر انخفاضا فى وايت ساندايز الجزيرة الواقعة قبالة كوينزلاند، لاخلاء منازلهم.

وأعلنت رئيسة وزراء كوينزلاند اناستاسيا بالاسوك غلق عشرات المدارس.

المصدر : مصر ناين