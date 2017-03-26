مباحث الجيزة تكشف لغز مقتل سائق توك توك بالطالبية

كشفت الإدارة السنةة لمباحث الجيزة هوية المتهم بقتل سائق توك توك بالطالبية، حيث تبين أن عاطل مضبوط في قضية قتل بقسم الجيزة وراء ارتكاب الجريمة.



كان العميد عبد الحميد أبو موسى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة تلقي بلاغا يفيد العثور على جثة سائق والاستيلاء على التوك توك الخاص به بالطالبية، وكشفت التحريات أن عاطل شهرته ” حشيشة “تم ضبطه لاتهامه بقتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه بقسم الجيزة وراء ارتكاب الجريمة، وبمواجهة المتهم اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين