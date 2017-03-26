محافظ الفيوم يفتتح عدداً من المشروعات الخدمية بمركز إطسا

قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم بافتتاح أعداد من المشروعات الخدمية الجديدة بمركز إطسا، شملت افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى إطسا المركزى التى تضم 13 ماكينة للغسيل الكلوى و13 سريراً، وتم تجهيزها بأحدث المؤسسات والمستلزمات الطبية تبرعاً من إحدى المؤسسات الخيرية بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

حضر الافتتاح الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور أيمن سليمان الخميس مشبه اُ عن مؤسسة النفع الإماراتية للأعمال الخيرية والإسلامية، وأعداد من أعضاء مجلس النواب عن مركز إطسا والقيادات التنفيذية والشعبية بالمركز.

كما قام المحافظ بافتتاح أعمال تطوير مركز شباب دفنو الذى يضم ملعباً خماسياً لكرة القدم ونادى اجتماعى وحديقة للطفل ومبنى إدارى وصالة لياقة بدنية وصالة العاب، وذلك بتكلفة إجمالية نحو مليون جنيه.

ثم قام محافظ الفيوم بافتتاح مدرسة عزبة قلمشاة الإعدادية التى تضم 11 فصلاً بإجمالى548 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى فصل لذوى الاحتياجات الخاصة، وقام المحافظ بتفقد الفصول الدراسية ومعمل الوسائط كما شهد عرضاً فنياً قدمه طلاب المدرسة.

المصدر : مصر ناين