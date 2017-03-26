هيومن رايتس تطالب الأردن بتسليم البشير لـ الجنائية الدولية خلال

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المملكة الأردنية بمنع دخول الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها لحضور القمة العربية، أو توقيفه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ، حيث هو مطلوب لاتهامه بالوقوف وراء جرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ودعت فى بيان اليوم المملكة الى احترام التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية التي هي عضو فيها،

قائله إنه “على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد”، وأظهر ت أن “البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 ل دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضد التمرد في دارفور”، مشيرة إلى أن “التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

ودعي البشير لزيارة الأردن في 29 مارس 2017، لحضور القمة العربية التي ستعقد الأربعاء المقبل في البحر الميت، واصدر ت إليس كيبلر نائبة قسم العدالة الدولية في المنظمة أن “الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه”.

وأضافت أن “الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود النظام الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة”.

وأظهر ت المنظمة أن “زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يرحب بها الأردن”، موضحة أنها “كتبت إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة لكن لم تتلق ردا بعد”.

المصدر : مصر ناين