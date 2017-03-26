حظر استخدام السخانات الكهربائية وشواحن الهواتف المحمولة بمدارس دمياط

أصدر ياسر عمر القائم بعمل وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قرارًا بحظر استخدام السخانات الكهربائية وشواحن الهواتف المحمولة بالمنشآت التعليمية.

وأظهر القرار الذى حصل “اليوم السابع” على نسخة منه بحظر استخدام السخانات الكهربائية، وشواحن الهواتف المحمولة بالمنشآت التعليمية كما تم التنبيه على عدم ترك الإنارة فى الفترة المسائية بالمدارس وتنفيذ تعليمات التأمين المستدامة لحماية المنشآت التعليمية من التخريب.



نص القرار

المصدر : مصر ناين