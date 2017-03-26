بالصور تفاصيل المؤتمر الدولى الأول رؤية مستقبلية لتحدى الإعاقة

بدأت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة تحت عنوان ” رؤية مستقبلية لتحدى الإعاقة ” والذي يستمر على مدار يومي 26 و27 مارس الجارى، بكلية المنيا بمشاركة أعداد من الجامعات المصرية والجهات والمراكز الكشفية الراعية لمبادئ حقوق الإنسان وذوى الاحتياجات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني .

حضر فعاليات المؤتمر السفيرة ميرفت التلاوى والدكتور جمال ابوالمجد رئيس الكلية واللواء نبيل منصور سكرتير سنة محافظة المنيا والدكتور ماهر محمود مستشار بوزارة التعليم العالي ، مشبه اً عن وزارة التعليم العالي والدكتورة هبه هجرس عضو مجلس النواب والنائبة فايزة محمود عضو لجنة الدفاع والتأمين القومي والدكتور محمد جلال رئيس المؤتمر ونائب رئيس الكلية .

من جانبه ، نقل سكرتير سنة المحافظة حرص عصام البديوى محافظ المنيا للحضور بالمؤتمر ، مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهداً في توفير حياة كريمة لذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير كافة مصالحهم باعتبارهم بعض لا يتجزأ من نسيج المجتمع لافتاً إلى أن الإعاقة لا تشبه مشكلة للفرد طالما لدية العزيمة والإرادة الكافية لتنمية قدراته الشخصية.

وأضاف فى بيان له اليوم أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتعمل على حل مشكلاتهم حيث خصص المحافظ لقاءاً شهرياً لذوى الاحتياجات للاستماع لهم وإيجاد حل لمشكلاتهم ، كما وجه بإنشاء مداخل خاصة لمتحدي الإعاقة بميادين المحافظة الرئيسية، والمؤسسات الحكومية، تخفيفاً وتيسيرا لحركتهم بالميادين والمؤسسات الحكومية، مع تخصيص مكاتب لذوي الإعاقة في الطابق الأرضي بكل مصلحة حكومية.

هذا وتضمنت جلسات المؤتمر موضوعات عن تصميم جديد لمنصات العكازات للمعاقين لمنع الانزلاق على الأنواع المختلفة من الأرضيات ، وتأثير الحافز التنفسي على المؤسسات الرئوية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي .

كما يتناول المؤتمر جلسات علمية حول دلالة بعض الاستجابات الفسيولوجية وعلاقتها بالصلابة النفسية والانجاز البدني للاعبات متحدى الإعاقة والحماية الجنائية لذوى الاحتياجات الخاصة وفن التصوير كأحد مجالات تأهيل ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة للإسهام والتواصل الاجتماعي وفنون المجسمات الورقية وأثرها على التذوق الجمالي لدى المكفوفين ، بالإضافة إلى تقديم رؤية مقترحة لآليات دمج بعض فئات ذوى الاحتياجات الخاصة ببعض مدارس مدينة المنيا في ضوء تحارب بعض الدول الأجنبية ، واستخدام الأنشطة لترويحية والحركية لتنمية بعض المهارات الحياتية لدى الأطفال الصم ، والتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة في المواقع الأثرية والمتاحف بمصر .



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (1)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (2)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (3)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (4)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (5)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (6)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (7)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (8)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (9)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (10)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (11)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (12)



فعاليات المؤتمر الدولي الأول لذوى الاحتياجات الخاصة (13)

المصدر : مصر ناين