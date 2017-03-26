القبض على عاطل تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالموسكى

ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم النشل، أثناء تفقد الحالة الامنية بشارع الموسكى، القبض على “أحمد ع ع” 39 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 1333 لسنة 2014 القناطر الخيرية / قليوبية “مخدرات”، وبحوزته 2200 جنيه وسلاح أبيض “شفرة موس”.

ومن خلال الفحص تبين قيامه بسرقة هاتف محمول من “رحاب ع ع” 32 سنة، ربة منزل، بأسلوب “المغافلة” أثناء تواجدها بمنطقة الموسكى، وأثناء الفحص حضرت المواطنة “هالة ر ع” 24 سنة، ربة منزل، وأقرت بقيام المتهم بسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ 2200 جنيه أثناء تواجدها بالمنطقة.

وبمواجهته، اعترف أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بارتكاب الواقعتين، أان المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات سرقة المجنى عليها الثانية، وباستدعاء المجنى عليها الأولى تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة إلى النيابة السنةة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين