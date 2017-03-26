داعش يأمر بعملية إجلاء من الرقة عقب تحذيرات بانهيار سد الفرات

أوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن تنظيم داعش الارهابيه أمر بعملية إجلاء من عاصمته الفعلية مدينة الرقة السورية، فى أعقاب تحذيرات بأن سد الفرات قد ينهار.

ونسبت القناة لمصادر بالمعارضة السورية، لم تمسها، القول إن المسلحين حذروا السكان من أن السد خارج الخدمة وأصابه الضعف ل ضربات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، وقد ينهار، مشيرة إلى أن مستويات المياه ترتفع خلف السد.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت- فى وقت سابق اليوم- بخروج سد الفرات، الواقع تحت سيطرة داعش الارهابيه عن الخدمة نتيجة قصف طال ساحة التوزيع المسؤولة عن تزويد السد بالطاقة الكهربائية، ما أدى لخروجها عن الخدمة فنيا.

وتقاتل القوات الكردية السورية، المدعومة من الولايات المتحدة، تنظيم داعش الارهابيه بالقرب من السد، الذى يسيطر عليه المسلحون فى إطار حملة أوسع نطاقا لاستعادة الرقة.

المصدر : مصر ناين