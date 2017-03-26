اتحاد الكرة ينهى أزمة ملابس منتخب المحليين قبل ودية بنين

أنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، أزمة عدم وجود ملابس جديدة لمنتخب المحليين يخوض بها مباراة بنين الودية بكره، والمقامة فى السابعة مساء باستاد الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات منتخب المحليين لمباراة المغرب، المقرر لها أغسطس المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين كينيا 2018.

وقام اتحاد الكرة بتوفير ملابس لمنتخب المحليين، من الحصة المخصصة للمنتخب الأول المتواجدة فى مخازن الاتحاد، لحين وصول دفعة ملابس جديدة من شركة أديداس راعية ملابس المنتخبات الوطنية.

يذكر أن مباراة الغد سيديرها طاقم حكام بقيادة الحكم الدولى محمد معروف، ويعاونه أيمن دجيش وتحسين أبو السادات والحكم الرابع محمود بسيونى.

المصدر : مصر ناين