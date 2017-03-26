الجهة الإدارية تطالب الإسماعيلى بتنفيذ قرار شطب عضويات المتعثرين

أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية خطابا إلى نادى الإسماعيلى صباح اليوم الأحد، لتوضيح اللغط الذى أثير بشأن إبطال قرار مجلس الإدارة السابق برئاسة العميد محمد أبو السعود والخاص بشطب عضويات الأفراد المتعثرين عن السداد لمدة 3 سنوات.

أكدت مديرية الشباب والرياضة فى الخطاب، أن الكتاب الذى تم إرساله للنادى بتاريخ 13 فبراير الماضى كان للتأكيد على ضرورة عرض أمر الأفراد الذين حصلوا على عضويات جديدة بالنادى واكتساب مراكز قانونية على أقرب جمعية عمومية للموافقة على ضم تلك الأعداد المصرح بقبولهم لعمومية النادى، وهو ما وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماعها الذى عقد يومى الجمعة والسبت الماضيين.

أما بشأن إسقاط العضويات بالنسبة للأشخاص المتعثرين عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة أكثر من 3 سنين فإن المديرية نوهت على أنه يتعين على مجلس الإدارة الحالى برئاسةالباشمهندس إبراهيم عثمان استكمال إجراءات اسقاط العضوية عن هؤلاء الأشخاص والتى اتخذها المجلس السابق تطبيقا للوائح والقوانين.



بيان الجهة الادارية

المصدر : مصر ناين