الزمالك يفاضل بين مصريين للعمل مع الأجنبى الجديد

يفاضل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فى الوقت الحالى بين 4 مدربين مصريين للعمل ضمن الجهاز الفنى للمدرب الأجنبى الجديد المنتظر التعاقد معه.

ويفاضل مجلس الزمالك بين خالد جلال ومحمد صلاح ومحمد صبرى وعلاء عبد الغنى، لتواجد واحد أو اثنان منهما ضمن الجهاز الفنى للمدرب الأجنبى الجديد.

وأقترب محمد صلاح من الرجوع لجهاز الزمالك على حساب خالد جلال المدرب السنة الحالى، ولا يزال الثنائى علاء عبد الغنى ومحمد صبرى يتنافسان على التواجد بالجهاز الفنى للقلعة البيضاء.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن رحيل محمد حلمى عن القيادة الفنية للفريق الأبيض، والكشف عن مدير فنى أجنبى لخلافته ويعد الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى، هو المرشح الأقرب لشغل هذا المنصب بخلاف الثنائى البرتغالى اجستو انسيو وسابينتو.

المصدر : مصر ناين